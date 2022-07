40.000 feiern am Salzburgring Mega-Party im Regen

Jubel, Trubel, Heiterkeit - das Electric Love Festival feiert seit heute eine spektakuläre Rückkehr an den Salzburgring. Und das, obwohl der Himmel schon am Nachmittag die Pforten öffnete, dem Publikum keine Pause ließ. Auch die Temperaturen unter 15 Grad Celsius erinnerten nicht gerade an das Wetter, das normalerweise Anfang Juli herrscht.