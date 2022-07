Wasserspaß auf der Mur für die ganze Familie

Schon am Freitag bietet „Surf Service Graz“ die Möglichkeit, die Trendsportart Stand-Up-Paddling (SUP) gratis auszuprobieren – um 13 Uhr in der Augartenbucht. Ebenso am Freitag (14 bis 22 Uhr) startet im Augarten der Streetfood-Markt, Samstag können Sie sich dort von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr kulinarisch so richtig verwöhnen lassen.