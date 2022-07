Corona-Sommerwelle und Impfbusse im Anrollen

232 Corona-Patienten

Auch in den Spitälern ist die Lage angespannt - und die Prognose fatal. 232 infizierte Patienten werden derzeit behandelt. Bald könnten es doppelt so viele sein. Bis in den Herbst ist laut den Behörden jedenfalls keine Besserung in Sicht. Daher wird - wieder einmal - an die Eigenverantwortung der Landsleute appelliert. Als Tipp gibt das Land zumindest sechs Ratschläge für den Corona-Sommer mit auf den Weg. . .