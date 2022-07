Ein Hartberger hört den Lockruf aus dem Ausland

Hartberg-Sportchef Erich Korherr zeigt sich ob der Gerüchte jedenfalls verdutzt: „Das Management von Donis hat mir eigentlich zugesagt, dass er zumindest bis Winter in Hartberg bleibt. Alle anderen Meldungen sind mir völlig unbekannt. Bei uns hat sich kein Klub gemeldet.“ Fakt ist jedenfalls, dass sich Avdijaj vergangene Spielzeit bei Hartberg nach Wanderjahren bei Schalke, Roda Kerkrade, Willem II, Trabzonspor, Hearts of Midlothian, FC Emmen und Limassol wieder in die Auslage spielen wollte. Was zum Teil gelungen ist. Avdijaj kam bei den Oststeirern in der abgelaufenen Saison auf 21 Pflichtspiele, zeigte sich dabei sehr engagiert und geläutert - was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Und betonte stets, wie wohl er sich in Hartberg fühlt...