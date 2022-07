Ehrungen, Preise und das große Los Liverpool

Sie genossen es einfach alle! Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause luden die „Salzburg-Krone“ und das Casino Salzburg wieder zur Fußball-Gala ins Schloss Kleßheim. Wo Stargast Robert Ibertsberger, der seine Spielerkarriere 2004 in Folge eines Knorpelschadens beenden musste, aus seinem Trainerleben berichtete. In dem der Seekirchener nach seinem Ried-Aus derzeit als Coach der arbeitslosen Fußballer ins „AMS-Camp“ in Steinbrunn (B) werkt. Wo, anders als beim Klub üblich, als Kader-Maxime gilt: „Es ist gut, wenn die Spieler weniger werden als mehr.“ Weil dann haben sie einen neuen Verein gefunden . . .