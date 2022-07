Beim Revolver-Reinigen in die Hüfte geschossen

Wenig später hallte ein Schuss durch das Anwesen. Eine Patrone der Ruger bohrte sich rechts in die Hüfte des Mannes. Die Gattin des Schwerverletzten hatte zunächst nichts von dem Unglück mitbekommen, sie schlief in einem anderen Zimmer. Erst die lauten Hilferufe des 64-Jährigen weckten sie. Die Frau setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen. Mit dem Christophorus-Helikopter wurde der Pechvogel danach in das Krankenhaus geflogen. Er soll dabei ständig ansprechbar gewesen sein, Lebensgefahr soll laut Auskunft der Einsatzkräfte nicht bestanden haben.