Hütter: „Dann müsst ihr Ballbesitz-Trainer holen!“

Hütter, der sich in den vergangenen Wochen, öffentlich zurückgehalten hatte und „jetzt einmal die Zeit genossen [hat], mit der Familie viel auf Urlaub zu sein“, nimmt Virkus diese Aussage zwar nicht krumm, aber: „Dann müsst ihr auch einen Ballbesitz-Trainer holen! Das bin ich nicht allein - ich spiele gerne das, was wir in Salzburg, was wir in Bern, was wir in Frankfurt gespielt haben.“