Mit Klein-Lkw in Schaufel von Radlader gekracht

Folgenschwerer Unfall in See im Tiroler Bezirk Landeck am Montagmorgen! Der Lenker (45) eines Klein-Lkw touchierte auf der Paznauntalstraße zuerst einen anderen Klein-Lkw und krachte anschließend gegen die Schaufel eines Radladers. Der Mann wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus Zams eingeliefert.