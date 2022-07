Wechsel zu Milan? Jetzt spricht Salzburgs Sesko!

In der vergangenen Saison war Sesko auf einem guten Weg, wurde dann aber immer wieder verletzungsbedingt ausgebremst. „Das war wirklich schwierig für mich, das muss ich so ehrlich sagen.“ Der slowenische Teamstürmer nahm daher psychologische Hilfe des Klubs in Anspruch. Mit Erfolg. „Die Gespräche haben mir wirklich sehr geholfen“, gesteht der Torjäger.