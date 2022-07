Keine Spur von Idyll: Dürrsee-Pächter vor Rauswurf

Keine gütliche Lösung in Sicht

Der Gemeinde sind indes die Hände gebunden: „Es gab bereits Anfragen bezüglich Ersatzwohnungen, aber wir haben keine“, so SPÖ-Ortschef Josef Ehrenberger. Vor allem im Hinblick auf ein „Geschenk“ im Jahr 2003 hätte man sich von Familie Dürr mehr Fingerspitzengefühl erwartet. Damals wurden extra die Bezirksgrenzen verschoben, nur damit am See eine einheitliche Bebauung möglich ist.