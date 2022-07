Impfwille in Niederösterreich nimmt wieder zu

Erst der erste Stich, dann die zweite Impfung zur Grundimmunisierung und obendrauf noch der „Booster“. Wer, so wie viele Experten auch, damit gerechnet hat, dass die Corona-Pandemie somit beendet sein wird, hat sich nachweislich geirrt. Seit Wochen und wohl noch bis in den September steigen die Fall- und Patientenzahlen an. Zudem ist noch nicht einmal gewiss, ob die Herbst-Welle angesichts möglicher neuer Mutationen nicht noch viel schlimmer ausfällt.