Unter der Riesenkreuzung schlummern wahre Schätze

Eigentlich hätte die erste Bauphase am Europaplatz in St. Pölten mit Ferienstart am Freitag abgeschlossen sein sollen. Aufgrund von Schlechtwetter und zusätzlichen Bodenarbeiten bleibt die B…1 bis zum Schulring aber bis Mitte Juli gesperrt. Parallel dazu wurde aber bereits mit der zweiten Bauphase begonnen - so wurde der Brunnen bereits abgetragen. Und, wie erwartet, kamen im Zuge der Bauarbeiten auch schon erste archäologische Schätze ans Tageslicht.