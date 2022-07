Tirolerin verfolgt, dann zückte Unbekannter Messer

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ab: Ein Unbekannter verfolgte eine 25-jährige Einheimische - als diese dann zu einem Bekannten vor einem Lokal flüchtete, kam es zu einer wilden Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem Beschützer, die in einer brutalen Messerattacke gipfelte. Der Angreifer konnte untertauchen - die Polizei sucht Zeugen!