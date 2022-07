Zwei Verletzte bei Brand in der Stadt Salzburg

Am Samstag um 17.18 Uhr wurde die Salzburger Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung in der Stadt Salzburg gerufen. Da sich niemand in der Wohung befand, mussten sich die Floriani über ein Fenster im zweiten Stock Zutritt verschaffen. Nach ersten Informationen dürften zwei Personen verletzt worden sein und eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.