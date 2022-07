Bunker für 750 Personen schlummert in Sillian

Ausgrabung derzeit kein Thema, Ideen vorhanden

Pläne, wie es mit dem Bunker weitergeht, gibt es nicht, so Schneider: „Mit dem Grundbesitzer wurde vereinbart, dass wir diese Arbeiten machen und danach alles wieder so herstellen, wie es vorher war.“ Dass sich das ändern könnte, will er nicht ausschließen. Das Interesse sei da, man wolle den Ball aber flach halten. Zum einen entstünden hohe Kosten, zum anderen müsse man sich überlegen, wie man ihn gestaltet: „Es ist natürlich interessant, die Stollen zu sehen, aber nach fünf Minuten ist alles vorbei. Man könnte die Geschichte des Krieges mit Bildern aus Sillian erzählen. Für uns war wichtig, dass man weiß, wie er aussieht und beschaffen ist.“