Unwetter beschäftigten die steirischen Feuerwehren

Starkregen und Sturmböen

Am Abend gegen 20 Uhr traf es dann auch das Murtal, so kam es etwa im Bereich St. Lorenzen (Gemeinde St. Margarethen) zu einem punktuellen Starkregen, der die Pregerlandstraße teilweise überflutete. Auch ein Bach trat aus den Ufern und drohte ein Einfamilienhaus zu überschwemmen. Auch Bruck an der Mur und der der Bezirk Graz-Umgebung waren am Abend von Starkregen betroffen.