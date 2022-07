Rave-Party am Grazer Hauptplatz aufgelöst

Am Freitagnachmittag verwandelte sich der Grazer Hauptplatz plötzlich in eine Open-Air-Disco: Mit weit über 100 Dezibel wummerten die Bässe mitten in der Landeshauptstadt. Genehmigt war diese als „Demo“ definierte Veranstaltung allerdings nicht, daher veranlasste Bürgermeisterin Elke Kahr, den Strom abzudrehen. Die Polizei erledigte dann den Rest und löste die Rave-Party auf.