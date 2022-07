Tirol: „Trend geht in Richtung Vollbeschäftigung“

Bei 10.806 Arbeitslosen und geschätzten 351.000 unselbständig Beschäftigten (plus 7000 Beschäftigte im Vorjahresvergleich) betrug die Arbeitslosenquote im Juni 2022 in Tirol drei Prozent. In Tirol herrsche quasi Vollbeschäftigung. „Es ist also ein zentrales Ziel der österreichischen Arbeitsmarktpolitik erreicht. Nie zuvor haben in Tirol zu dieser Jahreszeit so viele Menschen gearbeitet wie heute“, so Alfred Lercher, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol.