Diebe stahlen Schmuck, Geld, Fahrgerüst und Bikes

Der erste Coup ereignete sich am Mittwoch. Am helllichten Nachmittag verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt in ein Einfamilienhaus in Schönberg im Stubaital. „Er durchsuchte die Räumlichkeiten und erbeutete Bargeld und Schmuckstücke“, heißt es von der Polizei. Der Schaden dürfte bei rund 1000 Euro liegen.