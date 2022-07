Lehrerin zeigt viel Herz für Schulkinder in Afrika

Sie kennen jemanden, der etwas Besonderes geleistet hat, und würden dieser Person gerne eine Auszeichnung verleihen? In Anlehnung an unseren Landespatron, den heiligen Leopold, holen wir Ihre Helden vor den Vorhang. Schicken Sie uns ein Mail an poldi@kronenzeitung.at – und mit ein bisschen Glück küren wir Ihre Einsendung nächsten Freitag zum „Poldi der Woche“.