Armut: „Seit zehn Jahren keine Marmelade gegessen“

Menschen in Not sind oft Tabuthema

Dennoch würden beide gerne einer Tätigkeit nachgehen, damit es wieder einen Sinn im Leben gibt. „Für solche Leute wie uns hat der Arbeitsmarkt aber scheinbar nichts zu bieten“, schüttelt S. den Kopf. Dass sie so offen über ihre Situation spricht, findet Beiglböck, der heute in Pension geht, enorm wichtig. Nur wenige würden sich das trauen. Doch gerade jetzt müsse man sagen, „ja, in der aktuellen Zeit stellen sich große Herausforderungen bei den Themen Wohnen, Energie und Langzeitarbeitslosigkeit“.