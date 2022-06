„Geld her, sonst bringe ich euch alle um“

Die Finger in der Jackentasche zu einer Pistole geformt, die Kapuze tief in die Stirn gezogen, eine FFP2-Maske im Gesicht: Gut „getarnt“ betrat ein 25-Jähriger Ende März eine Tankstelle in St. Pölten und forderte Geld. Doch sein Wunsch stieß bei den Angestellten auf wenig Gehör, so musste der Kriminelle unverrichteter Dinge von dannen ziehen.