Helene Fischer: Großes TV-Comeback bei Silbereisen

Helene Fischer wird ihren ersten großen TV-Auftritt nach der Babypause ausgerechnet in einer Show ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen haben. Fischer wird am 23. Juli in der Live-Sendung „Das große Schlagercomeback“ im Ersten (20.15 Uhr) erwartet, wie eine Specherin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Mittwoch mitteilte.