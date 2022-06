Graffiti-Sprayer gefasst: 97 Delikte nachgewiesen

Bereits im April 2021 konnten Grazer Polizisten zwei Tatverdächtige beim Besprühen einer Hausfassade anhalten. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an. Polizisten der Polizeiinspektion Karlauerstraße führten konsequent und über ein Jahr lang die Ermittlungen fort. Durch kriminaltaktische Maßnahmen gelang es ihnen, den beiden Tatverdächtigen, sie wohnen in Graz, insgesamt 97 Sachbeschädigungen, begangen in Graz und Graz-Umgebung nachzuweisen. Die Beschuldigten äußerten sich zu den Vorwürfen nicht. Weitere Tatorte können nicht ausgeschlossen werden. Die Verdächtigen werden der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.