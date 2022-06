Verdacht auf Corona kann online abgeklärt werden

Personen, die Covid-positiv sind, müssen dann weitere Daten in einem Link eingeben. So können Betroffene die notwendige Informationen an die Gesundheitsbehörden übermitteln. „Dadurch wird die Fallbearbeitung erheblich erleichtert und beschleunigt“, sagt der Gesundheitssprecher der steirischen Bezirkshauptleute Andreas Weitlander.