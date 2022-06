Neuer Stürmer! Sturm macht Nägel mit Köpfen

Der SK Sturm Graz II verpflichtet den 20-jährigen Stürmer Milán Tóth. Bei Szombathelyi Haladás in der zweiten ungarischen Liga erzielte Tóth in der abgelaufenen Saison elf Tore und konnte außerdem vier Assists verbuchen. In der kommenden Saison verstärkt der Ungar Sturm II in der zweiten Liga und unterschreibt einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr.