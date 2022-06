Künstler fotografierte „Hunde vom Heldenplatz“

So können Sie mitsteigern

Einfach eine E-Mail mit Ihrem Höchstgebot an hello@diehundevomheldenplatz.com senden und im Betreff den am Bild angeführten Hundenamen nennen. Das Mindestgebot liegt bei 50 Euro pro Bild. Der Erlös wird an die Tierschutzvereine "Fritz & Frieda", "Animalcare Austria" und "Freunde der Tierecke" gespendet. Die Auktion läuft bis zum 1. Juli 2022, im Anschluss werden die Käufer per E-Mail verständigt. Alle Werke wurden auf der Rückseite vom Künstler signiert.