Feuer frei! Steirer-Klubs schossen in Tests scharf

Sturm hatte sein Visier an diesem Tag aber am schärfsten eingestellt. 11:0 fuhren die Blackies über Fast-Landesliga-Meister Voitsberg beim 100. Jubiläum des ASK über die Weststeirer drüber. Zugang Tomi Horvat stellte sich den 1600 Fans mit zwei Treffern standesgemäß vor, Christoph Lang traf gleich im Viererpack. „Wir sind sehr herzlich in Voitsberg aufgenommen worden und hoffen, dass wir den vielen Zuschauern einiges zurückgeben konnten. Der gesamte Verein gratuliert dem ASK herzlich zum 100-jährigen Jubiläum und wünscht alles Gute für die Zukunft. Jetzt werden wir uns auf das Trainingslager in Schladming fokussieren und uns weiter auf die intensive Saison vorbereiten“, so Sportdirektor Andi Schicker. Montag rauschen Ilzer und Co. ins Camp.