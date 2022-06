Klosterneuburg am besten Weg zur „Beton-Metropole“

Der Bezirk Tulln liegt preislich bereits an zweiter Stelle hinter Mödling. Das liegt freilich nicht an der Bezirkshauptstadt, das „teure Pflaster“ liegt in Klosterneuburg. Und gerade hier soll rund ein Drittel der Immobilien leer stehen. Das behauptet zumindest die Bürgerliste PUK, die drei Gemeinde- und einen Stadtrat stellt. Sie beauftragte auf eigene Kosten die Statistik Austria, die die Anzahl der Gebäude mit den gemeldeten Personen verglich: „Von insgesamt 12.650 Wohneinheiten stehen 3744 derzeit leer“, sagt PUK-Chef Stefan Hehberger. Und fordert eine kommunale Leerstandsabgabe. Weil vor allem die Freizeitviertel betroffen sind, hinterfragt er auch, ob jeder Teilzeit-Klosterneuburger wirklich ordentlich gemeldet ist – und will den Bürgermeister hier in die Pflicht nehmen.