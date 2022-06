Ansturm auf die Sozialmärkte: Essen wird knapp

Groß angelegte Lebensmittelsammlung

Durch eine neue Aktion ruft die Caritas Steiermark nun von 27. Juni bis 9. Juli zu einer Lebensmittelsammlung auf, um Menschen in Not weiterhin versorgen zu können. Die Spenden können ab kommendem Montag an allen Carla-Standorten in der Steiermark zu den Geschäftszeiten abgegeben werden.