Salzburg-Challenger: „Wir sind tageweise voll“

Die Ballkinder proben am Samstag schon den Ernstfall: Beim Tennis-Landesliga-Duell zwischen den STC-Herren gegen St. Johann im Volksgarten sind drei Ballkinder pro Match dabei. In Vorbereitung auf das 2. Salzburg Tennis Open, das in einer Woche (3. Juli) mit der Qualifikation startet. Das mit 150.000 Dollar (gut 142.000 Euro) dotierte ATP-Challenger wandert heuer von Anif an die Heimstätte von Salzburgs ältestem Tennisklub. Der Umzug hat sich als guter Schachzug erwiesen.