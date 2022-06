Invalide nach Arbeitsunfall am Kletterturm

Er stand jeden Sommer, sieben Jahre lang, auf dem Parkplatz der Großeckbahn der Bergbahnen Lungau in Mauterndorf: der 15 Meter hohe Kletterturm. Jedes Jahr vor der Wintersaison bauten ihn Mitarbeiter der Bergbahnen ab. So auch am 7. November 2018. Doch an diesem tag passierte ein folgenschwerer Arbeitsunfall: Beim Abbau des Kletterturms löste sich eine Querstrebe, die einen Arbeiter (damals 22) im Bereich des Rückens traf. Die Folge: Milzriss und Querschnittslähmung. Bis an sein Lebensende ist der nun 26-Jährige Invalide und auf einen Rollstuhl angewiesen.