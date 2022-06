Bald 50 - aber „Goldi“ flog durch Dachstein-Region

Am Ende hatte Goldberger aber ein Lächeln auf den Lippen. Als Neunter seiner Amateur-Klasse erreichte er das Ziel. Am Fazit änderte sich aber nicht viel. „Eine Strecke für die Elite, wir Amateure müssen leiden.“ (lacht). Die Alpentour in Schladming ist aber nicht sein letztes Abenteuer auf dem Mountainbike. Ende November feiert der Innviertler seinen 50. Geburtstag. Doch davor wagt er ein besonderes Abenteuer. Denn nur wenige Wochen davor wird er bei der Crocodile-Trophy in Australien an den Start gehen. Knapp 800 Kilometer, gespickt mit 13.000 Höhenmetern warten im Osten des australischen Kontinents. „Es ist so etwas wie ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk, dass ich mir dort machen will. Ich wollte das seit Ewigkeiten fahren, jetzt passt‘s.“