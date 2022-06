232 Weine und Sekte, Kulinarik vom Feinsten

Exakt 232 Weine und Sekte, jede Menge kulinarische Leckerbissen der acht Leutschacher Wirtsleute sowie auch ausgewählte und prämierte Edelbrände gilt es zu verkosten. Einer der Höhepunkte: Die exklusive Wein-, Käse- und Schokoladenverkostung des „Gemeinsamen Geistes“. Die Rolle des Präsentators hat hier Franz Möstl von der Almenland Stollenkäsemanufaktur übernommen, der Jahr für Jahr zu den weltbesten Käseaffineuren zählt. Er stellt den Weinkulinariumsgästen nicht nur seinen, mit der Silbermedaille bei den World Cheese Awards ausgezeichneten Leutschacher Sauvignonkäse vor, sondern auch den Leutschacher Sauvignon blanc Ortswein von 40 Weinbauern, der im Arzberger Silberstollen zur Perfektion gereift ist. Abgerundet wird diese Exklusivverkostung mit der Leutschacher Schokolade made by Sepp Zotter, deren einzigartiger Geschmack von 14 prämierten Edelbränden aus Leutschach geprägt ist. Ebenso wichtiger Teil dieser Präsentation ist die Neuauflage des „Gemeinsamen Geistes“. Hier führen alle anwesenden Weinbauern in einem gemeinsamen Ritual ihren neuen Leutschacher Ortswein in ein Holzfass zusammen, das dann wieder in den Silberstollen nach Arzberg zur weiteren Reifung kommt.