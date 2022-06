Mit dem Fahrrad die Thermenregion erkunden

Was für eine herrliche Stimmung. Der Zauber des beginnenden Tages breitet seinen Mantel über dem Morgenhimmel aus, der in den schönsten rosa Tönen erstrahlt. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen fällt auch schon der Startschuss in Hartberg am Rochusplatz beim Ententeich: Früh ruft die Natur. Zurück bleiben die Hektik und der Lärm der Stadt.