Besondere Ehre für Salzburger Karate-Ass

„Die Fahne für Österreich tragen zu dürfen, ist eine besondere Ehre. Außerdem freue ich mich, dass ich meinen Karate-Sport so im internationalen Rampenlicht präsentieren darf. Ich bin schon sehr gespannt, was da bei der Eröffnungsfeier in Birmingham auf mich zukommt", sagt die Salzburger Heeressportlerin. Stattfinden wird der Startevent am 7. Juli im neuen Protective Life Stadium, das an diesem Abend 40.000 Zuschauer fassen wird.