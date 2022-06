Team des Jahres: An Schwaz ging kein Weg vorbei

Ab in die Area47

Die Männer aus der Knappenstadt werden dafür nicht allein mit dem Titel „Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet. Erstmals seit drei Jahren wird es heuer auch wieder den Tag der Sieger in der Area47 geben, an dem sich die Kicker im Sport-Paradies am Eingang des Ötztals so richtig austoben können. Traditionellerweise wird die Mission Fun mit einem Rafting-Ausflug starten – so wie es 1993 bei der ersten Unterhaus-Gala die Topkicker mit dem unvergessenen Pezzey als Bootsführer taten. Auf den Spuren von Bruno P.!