Die Stadt ist bereit für dritten Innsbruckathlon

1200 Teilnehmer dabei

Am Samstag erwarten die rund 1200 Teilnehmer (und hoffentlich auch viele anfeuernde Zuseher) des dritten Innsbruckathlons insgesamt 25 Hindernisse entlang der zehn Kilometer langen Laufstrecke in und um Innsbruck. Vorbei an den schönsten Plätzen der Stadt geht es dann wieder zurück, denn gestartet und gefinished wird am Landestheatervorplatz, der sich am Tag des Events mithilfe von DJ MÄXX, kronehit und hunderten Laufbegeisterten in einen wahren Stimmungskessel verwandelt.