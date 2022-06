Kohle-Comeback ist in Niederösterreich kein Thema

Der große Kraftwerksblock vom Verbund ist praktisch nur noch eine Ruine, und auch der EVN-Teil wird bereits für die Nachnutzung in Sachen Photovoltaik vorbereitet. „Wir haben keine Betriebsgenehmigung mehr, und die Rauchgasreinigung wurde nach Asien verkauft. Der Standort Dürnrohr ist nicht mehr für die Stromproduktion aus Kohle geeignet“, so EVN-Sprecher Stefan Zach. Brisantes Detail: Noch im Jahr 2019 bot der Energieversorger das Kraftwerk als Notreserve an, doch damals winkten die Experten ab. Aus heutiger Sicht wohl völlig unverständlich.