Seit 50 Jahren in den Ferien Landluft schnuppern

1587 Betriebe bieten Urlaub am Bauernhof

Was 1972 begann habe sich bis heute zum innovativen Tourismusmodell entwickelt. „Steiermarkweit bieten 1587 Betriebe mit 16.330 Betten Urlaub am Bauernhof an. Diese sind mittlerweile auf Booking.com und anderen Plattformen vertreten", so Schoberer-Németh. Für die Geschäftsführerin macht der persönliche Kontakt zu den Leuten am Hof, das Verstehen wichtiger Kreisläufe und die selbst erzeugten Produkte, den Urlaub am Bauernhof so einzigartig.