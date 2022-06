Paragleiter in Turbulenzen: Video zeigt Notlandung

Brenzlige Szenen spielten sich am Wochenende auf der Zugspitze in Tirol ab. Ein Paragleiter geriet in Turbulenzen, musste den Notschirm ziehen und landete schließlich in einer Schotterrinne. Zahlreiche Personen wurden Zeugen des spektakulären Vorfalls, der in einem Video (siehe oben) festgehalten wurde.