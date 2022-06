Eine Bergfeuer-Nacht, wie sie Tirol selten erlebte

Viele Zuseher schliefen danach auf Nordkette

Traumhafte Verhältnisse herrschten auch in Innsbruck, wo der Andrang auf die Nordkette enorm war. „Viele haben dann gleich am Berg übernachtet“, weiß Siggi Ploner vom Innsbrucker Sonnwendring. Einziger Wermutstropfen: Die Nordkettenbahnen mussten bei den Bergfahrten irgendwann „Stopp“ sagen. Rund 800 Besucher konnten das Feuerspektakel direkt am Berg mitverfolgen. Ploner lobt die Zusammenarbeit mit Stadt, Alpenpark, Alpinschule sowie den Turn- und Sportvereinen. Über eine faszinierende und – soweit bekannt – unfallfreie Nacht freut man sich auch an den anderen Schauplätzen der Sonnwendfeuer.