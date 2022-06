Der Lungau zittert um seinen neuen Frauen-Primar

Schon seit 1,5 Jahren kein Primar auf der Abteilung

Jedenfalls scheinen die Chancen, dass Alimisis noch Primar der Geburtenstation wird, mit jedem Tag Wartezeit ein Stück zu schwinden. Der zuständige Landesrat Christian Stöckl will davon nichts wissen. „Die Krankenhausführung ist mit Dr. Alimisis in ständigem Kontakt. Wir können das Gerücht nicht nachvollziehen“, hieß es von einer Sprecherin. Was das Spital zu den neusten Entwicklungen sagt, blieb unklar. So waren die Salzburger Landeskliniken, zu denen das Krankenhaus Tamsweg gehört, für die „Krone“ nicht erreichbar. Zuvor hatte es bezüglich des langwierigen Auswahlverfahrens bei Primarstellen ordentlich Kritik gehagelt. Seit März 2021 ist die Stelle des Frauen-Primars in Tamsweg unbesetzt. Nicht förderlich: das langwierige Auswahlverfahren. Eine Bewerbung muss durch verschiedene Gremien und von Gutachtern bewertet werden – das dauert.