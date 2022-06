Darauf sollten „Ferialer“ bei der Arbeit achten

In weniger als einem Monat, am 8. Juli , bekommen Tirols Schüler wieder ihr Jahreszeugnis überreicht. Für viele heißt es in den Ferien jedoch nicht, neun Wochen die Füße hochlegen und „chillen“. Sie helfen verschiedensten Firmen als Ferialarbeiter, die aufgrund der Urlaubszeit vorübergehend ausfallenden Angestellten zu ersetzen. Die „Tiroler Krone“ wollte wissen, wie es in Zeiten des Fachkräftemangels um die Nachfrage bestellt ist. Das AMS verfügt diesbezüglich über keine Zahlen.