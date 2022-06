Beliebte Hüttenwirte haben wieder eine neue Heimat

Alles wird in der Hütte zubereitet

Für Gäste ist die Hütte in 1592 Meter Seehöhe nur zu Fuß zu erreichen. Die Küche ist bekannt für selbstgebackenes Brot und Schweinsbraten. „Die Suppen, Hauptspeisen und Mehlspeisen werden in der Hütte zubereitet“, betont Ingrid Theußl, während sie im gesetzten Tischherd ein paar Holzscheite nachlegt.