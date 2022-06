Gewitter zog auf: Urlauber gerieten in Seenot

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön ... oder auch nicht: Drei deutsche Urlauber können von ihrer Bootstour am Feiertag am Tiroler Achensee kein solches Lied singen. Nachdem plötzlich ein Gewitter aufgezogen war, gerieten die Ausflügler in Seenot und kamen nicht mehr weiter. Sie mussten von der Wasserrettung geborgen werden.