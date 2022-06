Corona-Zahlen steigen derzeit wieder stark an

Während die Corona-Fälle jetzt wieder massiv ansteigen (1484 Fälle in 24 Stunden), wurden auch Details zum zweiten Affenpocken-Fall bekannt.Wie der Sanitätsstab auf Anfrage der „Krone“ erklärt, handelt es sich bei dem Infizierten um einen 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Gänserndorf. „Er war zur Behandlung in der Klinik Wien-Favoriten, ist mittlerweile in häuslicher Absonderung und auf dem Weg der Besserung“, heißt es dazu von den Behörden. Zum Glück dürfte der Mann das Virus nicht weitergegeben haben. „Im konkreten Fall wurde angegeben, dass es in der fraglichen Zeit in Niederösterreich keine infektiösen Kontakte gegeben habe“, heißt es aus dem Stab.