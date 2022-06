Ab zum Almrosenmeer im schönen Pitztal

Sanfter Anstieg zum kleinen Almhaus

Der führt in meist kurz aufeinander folgenden Serpentinen im kühlen Wald zügig nach oben. Nach einer Jagdhütte in gut 1600 Metern bei einer Weggabelung verläuft unsere Route kurz hinunter. Dann geht es sanft ansteigend über dem Tal des Klausbachs einwärts. Die Strecke verläuft in der Folge auf Höhe des Baches, der – aufgeteilt in mehrere Wasserläufe – aus dem Gebiet der Straßberg Alm rausrinnt. In einem Rechtsbogen wandert man schließlich hinüber zu dem kleinen Almhaus. Jetzt heißt es eintauchen in das Almrosenmeer.