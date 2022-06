Zwei Steirerinnen sollen seliggesprochen werden

Werden erstmals in der weiß-grünen Geschichte zwei Steirerinnen seliggesprochen? Diese Frage stellt sich in den nächsten Monaten und Jahren die Diözese Graz-Seckau, die jetzt Seligsprechungsprozesse für zwei oststeirische Ordensfrauen gestartet hat. Im Zentrum dieses einzigartigen kirchenhistorischen Schrittes: Barbara Sicharter, die 1865 die „Kongregation der Schwestern von der Unbefleckten Empfängnis in Vorau“ gründete, und Maria Krückl, die als Novizin in der Ordensgemeinschaft lebte.