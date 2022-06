Aufnahmestopp! Tierheim zog nun die Reißleine

„Wir wurden kurz nach Mitternacht von Passanten verständigt, dass vier kleine Kätzchen in der Althannstraße bei Böheimkirchen allem Anschein nach hilflos zurückgelassen wurden“, erklärt eine Mitarbeiterin des Tierheims. Die drei Monate alten Jungtiere konnten zum Glück unverletzt und in einem guten gesundheitlich Zustand. Sie waren anfangs recht schüchtern und sehr müde. Über die Sozialen Medien werde jetzt nach den Besitzern gesucht, bevor sie in ein neues Zuhause vermittelt werden. Aufgrund der vermehrten Anzahl an Animal-Hoarding-Fällen stößt man vielerorts immer öfter an die Kapazitätsgrenzen. „Wir sind bereits seit rund zwei Jahren platzmäßig zu hundert Prozent ausgelastet. Allein im letzten Jahr haben wir 1200 Tiere betreut“, heißt es aus dem Tierheim St. Pölten. Und es werden stetig mehr. Neben der zwanghaften Tiersammelsucht bringe auch die Corona-Pandemie das System ans Limit. Vor allem Kleintiere – wie Kaninchen – werden oft zu unüberlegt angeschafft.